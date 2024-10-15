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В Самарской области создадут единые условия в градостроительной политике

15 октября 2024 14:03
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В Самарской области создадут единые условия в градостроительной политике

14 октября комитет по строительству, транспорту и автомобильным дорогам совместно с комитетом по местному самоуправлению рассмотрел проект закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области», внесённый Правительством региона, пишет АиФ Самара.

Председатель комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Николай Лядин подчеркнул, что подобное перераспределение полномочий уже состоялось более, чем в 40 субъектах страны, и этот опыт хорошо себя зарекомендовал. «Создание единых условий в градостроительной политике, безусловно, поспособствует улучшению ситуации в этой сфере, а в перспективе – формированию единого пространственного развития Самарской области» - отметил он.

Законопроектом предлагается отнести к полномочиям органов государственной власти региона ряд полномочий органов местного самоуправления, в том числе:

  • - выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
  • - подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесения в них изменений;
  • - принятие решений о подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований;
  • - подготовка и утверждение единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований;
  • - предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства;
  • - предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
  • - принятие решений о комплексном развитии территорий, проведение торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, заключение договоров о комплексном развитии территорий.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов представил концепцию законопроекта и отметил, что в настоящее время значительное количество жалоб людей и широкий общественный резонанс касаются именно объектов капитального строительства.

«Формирование единой градостроительной среды и комплексное развитие территорий, так необходимые для крупнейших городов Самарской области, требуют консолидации градостроительных полномочий на региональном уровне.

При этом речь не идёт о полном исключении муниципалитетов из работы по регулированию градостроительной политики. В частности, организация и проведение публичных слушаний в рамках подготовки правил землепользования и застройки сохраняется за муниципалитетами. Муниципалитеты продолжают готовить данные документы, а их утверждение предлагается передать на региональный уровень», - подчеркнул Михаил Смирнов.

Председатель комитета по местному самоуправлению Геннадий Говорков поделился ожиданиями от принятия закона: «В первую очередь, мы надеемся, что изменится в корне ситуация по долгостроям, незавершенным объектам, а также по получению разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию. Сегодня эти сроки затягиваются, срываются, такого, конечно, быть не должно.

Этот закон позволит централизованно подходить к решению таких ситуаций. И для граждан будет большим плюсом, что вопросы градостроительной политики будут подконтрольны Правительству региона».

В ходе обсуждения депутаты и участники заседания задали вопросы, касаемые механизма передачи полномочий, сроков передачи, переходных положений. Михаил Смирнов пояснил, что в законе содержатся основные системообразующие положения, при этом будет разработан ряд подзаконных нормативных актов, которые будут регулировать, в том числе, и эти вопросы.

После детального обсуждения депутаты одобрили концепцию законопроекта и рекомендовали принять его в первом чтении.

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