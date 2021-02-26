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В Самарской области снова перенесли сроки строительства магистрали Центральной

26 февраля 2021 10:07
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В Самарской области перенесли сроки строительства магистрали Центральной

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области пересмотрело планы по строительству магистрали Центральной. Об этом можно судить из утвержденной программы развития транспортной системы региона, которую опубликовали на сайте «белого дома».

— В 2021 году на реализацию проекта выделят 5 миллионов рублей. В 2022-м — 3,9 миллиарда рублей, в 2023 году — 1,7 миллиарда рублей. Остаток средств, 987 миллионов рублей, направят на строительство в 2024 году, — следует из документов Минтранса.

По планам чиновников на первом этапе предстоит построить дорогу от обводной Самары до Ракитовского шоссе. Ее протяженность составит 14,1 километра. Предполагается, что этот участок введут в эксплуатацию уже в 2024 году. Ранее Минтранс рассчитывал уложиться в два года и открыть дорогу в 2022 году.

Также в документах представители Минтранса обозначили стоимость и сроки строительства второго этапа Центральной. Так, по их планам участок дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова сдадут в 2025 году. И его протяженность составит 4,8 километра, пишет 63.ру.

По планам чиновников основные работы по строительству этого участка дороги начнут в 2024 году. И на него выделят больше 6,5 миллиарда рублей:

в 2024 году — чуть больше 3 миллиардов рублей;

в 2025-м — 3,7 миллиарда рублей.

Минтранс Самарской области уже не в первый раз меняет планы и объемы финансирования, необходимые для реализации проекта. В середине января 2021 года чиновники рассчитывали потратить 987 миллионов рублей, а в 2022 году — 4,8 миллиарда рублей. И дорогу планировали ввести в эксплуатацию несколько раньше — в 2022 году.

Магистраль Центральная будет шестиполосной. На ней обустроят зеленые разделы, велодорожки, парковки и надземные пешеходные переходы, а в районе станции Дачной — путепровод тоннельного типа.

К строительству планируют привлечь инвестора. Конкурс анонсировали в 2020 году, но так и не объявили.

Фото: Pixabay.com

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