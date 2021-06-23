В Самарской области с января по май 2021 года введено 778 тыс. кв. м жилья

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Во вторник, 22 июня 2021 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел традиционное еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие члены Правительства, руководители областных ведомств, главы крупнейших муниципалитетов.

В рамках повестки участники совещания уделили особое внимание подробному обсуждению промежуточных итогов реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Врио министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов сообщил, что плановый показатель для региона по вводу жилья в текущем году – более 1,7 млн квадратных метров, однако региональный минстрой установил более высокую планку – свыше 1,8 млн квадратных метров.

Исполнение плана идет полным ходом: за период с января по май 2021 года на территории региона введено 778 тыс. кв. м жилья (46% от плана), в том числе 355 тыс. кв. м жилья введено в многоквартирных домах, 423 тыс. кв. м пришлось на долю индивидуального жилищного строительства.

В регионе сформирован детальный трёхлетний план ввода жилья. Определены объёмы выдачи разрешений на строительство и на ввод многоквартирных домов:

в 2021 году – разрешения на строительство 1,1 млн. кв. м, разрешения на ввод 0,8 млн. кв. м (уже выдано РВ на 355 тыс. кв. м);

в 2022 году - разрешения на строительство 0,8 млн. кв. м, разрешения на ввод 0,8 млн. кв. м;

в 2023 году - разрешения на строительство 1,2 млн. кв. м, разрешения на ввод 0,9 млн. кв. м;

Четкий график выдачи новых разрешений на строительство – дополнительная страховка соблюдения сроков ввода жилья в эксплуатацию. В 2021 году, при плане выдачи разрешений на 1100 тысяч квадратных метров жилья, уже выданы документы на 242 тысяч квадратных метров.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов рассказал о первых результатах выполнения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году планируется благоустроить 163 общественные территории и 307 - во дворах. Это больше, чем планировалось изначально: 137 и 272 соответственно.

«Увеличение показателей будет достигнуто за счет экономии в результате торгов и использования внебюджетных источников», – пояснил министр.

Первый вице-губернатор призвал минЖКХ тщательно контролировать качество выполнения работ, а также подумать над реализацией более крупных проектов, позволяющих облагородить более обширные территории.