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В Самарской области для жителей сел строят новые дома 

10 декабря 2021 17:08
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Семье Мандрейкиных из Челно-Вершин вручили ключи от нового дома.

Семье Михаила и Ирины Мандрейкиных из Челно-Вершин вручили ключи от нового дома, построенного в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». На сегодняшний день в регионе восемь семей, проживающих в сельских районах, получили новое жилье.  12 индивидуальных домов будут сданы до конца года. Еще 19 семей получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья на селе.

Создание комфортных и современных условий для сельчан – часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона. В целях повышения социального благополучия граждан, проживающих в сельских территориях, реализуется целый ряд программ, среди которых «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области», губернаторский проект «СОдействие» и др.

В 2021 году на выполнение госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» запланировано финансирование в размере 1,1 млрд. рублей. Благодаря этим средствам в Сергиевском, Большечерниговском, Кинельском и Исаклинском районах реализуются проекты компактной жилищной застройки, ведется строительство 20 домов общей площадью 1299 кв.м., предоставляемых гражданам Российской Федерации по договору найма жилого помещения. В настоящее время полностью завершено строительство 8 индивидуальных жилых домов в Исаклинском, Кошкинском, Сергиевском и Челно-Вершинском муниципальных районах. На остальных заканчиваются строительно-монтажные работы. К концу года завершится реализация 268 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. 

Семья Мандрейкиных в Челно-Вершинах проживает более 10 лет и собственного жилья никогда не имела, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Жилой дом для них построен в соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла государственную экспертизу. Дом сдан под ключ, оборудован необходимыми инженерными коммуникациями (водоотведение, водоснабжение, газификация), выполнены внутренние отделочные работы. В строительство вложены средства из бюджетов области, района и работодателя. 

Жилье предоставляется бесплатно сельским работникам агропромышленных предприятий, учителям, врачам и специалистам других востребованных специальностей по договору соцнайма. По его условиям, через 5 лет семья сможет выкупить дом всего за 10% от остаточной стоимости, через 10 лет – за 1%.

«Я очень рад событиям, которые сегодня происходят с моей семьёй. В моих руках не только ключи от нового дома, но это, говоря образно, и ключи от счастливой жизни. Собственный дом - еще один весомый довод жить и работать сегодня на селе. Мы сами выбрали проект. 2 комнаты, кухня-гостиная, все коммуникации подведены, возле дома есть приусадебный участок.  Завезем мебель и уже в Новый год справим новоселье. Огромное спасибо губернатору и правительству нашей области, администрации района и всем причастным», - говорит Михаил Мандрейкин.

 

Фото:    правительство СО

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