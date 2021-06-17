В Самарской области благодаря нацпроекту будет еще один безопасный и комфортный школьный маршрут

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В Самарской области, на автомобильной дороге повышенной социальной значимости приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Участок, протяженностью более 12 км приводят в нормативное состояние на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Автотрасса, расположенная в Большечерниговском муниципальном районе, связывает между собой окружные поселки. По ней осуществляется транспортное движение в районный и областной центры, проходит школьный маршрут, организованный для детей семи сельских поселений.

«У нас открыты 5 маршрутов, и этот маршрут один из самых важных. Значимость переоценить очень сложно, движение школьных автобусов - это комфорт и безопасность. И новая дорога исключительно подчеркивает это – дети едут спокойно, - рассказывает Сергей Дъяченко, директор образовательного центра им. С.Ф. Зинченко п.Глушицкий, - как видите - национальные проекты очень уверенно шагают по стране, в том числе по нашей территории, мы это прекрасно видим и ощущаем. С удовольствием принимаем эту работу».

Состояние школьных маршрутов, участков улично-дорожной сети к детским образовательным и досуговым учреждениям ― в зоне особого внимания дорожного нацпроекта. Поэтому объекты безопасности дорожного движения полностью обновляют и дополняют: установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, дорожную разметку нанесут термопластиком. Обновят автобусные павильоны и посадочные площадки. Срок завершения работ по контракту до 1 октября, но подрядная организация работает ускоренными темпами, чтобы успеть к началу учебного года.

Обновленную дорогу ждут жители всех окрестных поселений.

«Я живу в поселке Глушицком, дорогой пользуюсь часто, состояние было ужасное, новая дорога для меня очень важна, езжу с ребенком постоянно, это наша главная дорога – выезд на все пути, мы везде по ней ездим. Поэтому очень рады, очень гордимся нашей дорогой», - поделилась Анна Захарова жительница п.Глушицкий.

Повышение качества жизни населения является ключевым направлением региональной стратегии лидерства. В Самарской области реализация дорожного нацпроекта находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова. В своем послании Глава региона подчеркнул: «Темпы строительства дорог снижать не намерены. Мы продолжим ремонт дорог и мостов в сельских районах. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали».