В самарских новостройках раскупили почти все квартиры

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В Самаре вырос спрос на жилье, несмотря на завышенную, по мнению экспертов, цену. Об этом рассказала в интервью 63.RU президент Поволжской гильдии риелторов Ольга Пискаева.

— На мой взгляд, те цены, которые на сегодняшнем рынке, завышены очень сильно. При этом люди, понимая эту тенденцию, сейчас стараются вложиться в недвижимость, сохранить свои сбережения, используя их где-то в качестве первоначального взноса, где-то полностью на оплату. Квартир на рынке очень мало. Некоторые застройщики говорят, что у них квартиры раскуплены до 2023 года, — отметила Ольга Пискаева.

По ее словам, застройщики начали придерживать квартиры, надеясь на еще большее повышение цен на квадратный метр.

— Сейчас продают вторые, последние этажи, которые не пользуются большим спросом. Возможно, рынок будет расти и дальше — и у застройщика всегда рука на пульсе. И как только цены поднимутся, на рынке появятся придержанные квартиры, — разъяснила президент Поволжской гильдии риелторов.

Между тем стоимость квадратного метра в новостройках Самары нельзя назвать низкой. Осенью мы готовили материалы, где анализировали цены на новое жилье в областном центре. В первой части обзора внимание уделили Промышленному, Кировскому, Красноглинскому, Куйбышевскому и Самарскому районам. Во второй — рассказывали о ценах в новостройках в Ленинском, Железнодорожном, Октябрьском и Советском районах.