В Самаре завершили отделку фасадов Дворца спорта

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Самарский блогер снял на видео обновленное здание Дворца спорта. Там завершили отделку фасада.

Строительство нового Дворца спорта началось осенью 2018 года. Здание находится на месте старого ледового комплекса, который снесли в 2017 году.

Внутри Дворца спорта оборудуют две ледовые арены, одна из которых предназначена для игры в керлинг.

Между тем у местных жителей возникли вопросы к внешнему виду здания, а вернее, к его колоннам. Горожане усомнились в их надежности.

— Столбы, конечно, на «атлантов» не тянут. Но всё же, для чего они: для красоты или для опор? — спрашивает один из местных жителей.

Открыть спортивный объект планируют уже осенью 2021 года.

— Мы доработали проект, получили дополнительные федеральные средства для того, чтобы ускорить строительство и ввести Дворец спорта в эксплуатацию не в 2022 году, а в 2021 году, — сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

На открытие приглашен министр спорта России.

С названием дворца тоже определились. Принято решение о присвоении спортобъекту имени великого советского артиста Владимира Высоцкого, первый массовый концерт которого когда-то прошел в Куйбышеве, и именно в старом здании Дворца спорта, пишет 63.ру.

Фото: скрин видео: Евгений Щекин / Youtube.com