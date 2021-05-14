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В Самаре завершили отделку фасадов Дворца спорта

14 мая 2021 13:55
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В Самаре завершили отделку фасадов Дворца спорта

Самарский блогер снял на видео обновленное здание Дворца спорта. Там завершили отделку фасада. 

Строительство нового Дворца спорта началось осенью 2018 года. Здание находится на месте старого ледового комплекса, который снесли в 2017 году.

Внутри Дворца спорта оборудуют две ледовые арены, одна из которых предназначена для игры в керлинг.

Между тем у местных жителей возникли вопросы к внешнему виду здания, а вернее, к его колоннам. Горожане усомнились в их надежности.

— Столбы, конечно, на «атлантов» не тянут. Но всё же, для чего они: для красоты или для опор? — спрашивает один из местных жителей.

Открыть спортивный объект планируют уже осенью 2021 года.

— Мы доработали проект, получили дополнительные федеральные средства для того, чтобы ускорить строительство и ввести Дворец спорта в эксплуатацию не в 2022 году, а в 2021 году, — сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

На открытие приглашен министр спорта России.

С названием дворца тоже определились. Принято решение о присвоении спортобъекту имени великого советского артиста Владимира Высоцкого, первый массовый концерт которого когда-то прошел в Куйбышеве, и именно в старом здании Дворца спорта, пишет 63.ру.

Фото: скрин видео: Евгений Щекин / Youtube.com

Теги: Дворец спорта строительство

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