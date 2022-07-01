В Самаре застройщикам разрешат делать меньше парковок в новых ЖК

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В Самаре собираются изменить правила землепользования и застройки города. И касаются эти изменения вопроса организации парковок в новых жилых комплексах. Детали описаны в постановлении мэра Елены Лапушкиной.

Сейчас в Самаре по городским правилам положено делать одно парковочное место на одну квартиру. Ввели его после того, как бизнесмены построили огромное количество жилых комплексов, в которых было очень мало места для машин. И это, конечно, вызывало возмущение жильцов.

Казалось бы, что правило «одно парковочное место на одну квартиру» должно было помочь в решении проблемы. Однако у застройщиков есть возможность добиваться отклонения от этого параметра при согласии участников публичных слушаний или общественных обсуждений, а также профильной комиссии при главе города. И такое довольно часто происходит. Например, СОФЖИ согласовал обустройство дворов на Московском шоссе вообще без парковок — но их пообещали сделать в другом месте. Добро на сокращение мест для авто дали и застройщику ЖК около Парка 60-летия Советской власти. Впрочем, есть примеры, когда горожанам удалось остановить строительство высотки без парковок.

Обсуждение изменения требований к выделению мест для машин во дворах новых жилых комплексов обсуждают уже несколько лет. С одной стороны, нужно удовлетворить желания жителей, с другой — привлечь инвесторов для строительства домов.

Мэрия Самары предлагала применять дифференцированный подход. По задумке профильного департамента, требование по парковкам будет зависеть от того, где планируется построить жилой дом. Почитайте подробно об этой идее и выскажите свое мнение.

Минстрой Самарской области предлагал рассчитывать количество парковок в ЖК в зависимости от площади квартир. В его пользу, по всей видимости, и предлагается сделать выбор при разработке поправок в правила землепользования и застройки.

— Предлагается делать одно парковочное место на каждые 80 кв. м общей площади квартир при строительстве малоэтажных, среднеэтажных и высотных жилых домов, а также при блокированной жилой застройке, — следует из постановления мэра.

На разработку проекта поправок профильной комиссии дали 10 дней. Затем документ проверит департамент градостроительства Самары. Впоследствии вопрос вынесут на суд жителей — на общественные обсуждения, пишет 63.ру.