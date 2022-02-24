Я нашел ошибку
Главные новости:
Банк России объявил о внеплановой продаже валюты на бирже.
Банк России объявил о внеплановой продаже валюты на бирже
В Тольятти, в Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии поздравили военнослужащих по призыву с Днём защитника Отечества
В Тольятти в Росгвардии поздравили военнослужащих по призыву с Днём защитника Отечества
Курс евро превысил 100 рублей, доллар приблизился к 90-рублёвой отметке
Курс евро превысил 100 рублей, доллар приблизился к 90-рублёвой отметке
Германия решила отказаться от российских газа и угля
Германия решила отказаться от российских газа и угля
Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе.
Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе
В Самарской области собираются ужесточить антиалкогольный закон.
В Самарской области собираются ужесточить антиалкогольный закон
В Самаре отменили рейсы на юг России
В Самаре отменили рейсы на юг России
Что будет с ценами на технику Apple в ближайшее время
Что будет с ценами на технику Apple в ближайшее время
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.42
3.65
EUR 90.88
3.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре запретили строительство в центре города

24 февраля 2022 09:30
197
В Самаре запретили строительство в центре города

В Самарской области вышло распоряжение о резервировании земель для государственных нужд из-за строительства новой станции метро. Речь идёт об участке от станции "Самарская" (первая очередь) до "Театральной".

Распоряжение было опубликовано накануне празднования Дня Защитника Отечества. В нём сказано, что земли всех собственников резервируются для государственных нужд сроком на три года. Далее разъясняется, что всем владельцам, пользователям и арендаторам запрещено на указанных территориях возводить капитальные объекты. То есть нельзя строить жилые, бытовые, культурные здания и сооружения. Также это касается оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ. Под запретом строительство прудов и иных водных объектов.

Схема резервируемой территории также размещена в приложении распоряжения Правительства. Всего в неё попадают 15 земельных участков площадью от 7 до 675 квадратных метров. Как известно, на улице Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской уже демонтировали трамвайные пути и приступают к строительству метрополитена открытым способом. Новая станция должна открыться к 2024 году, сообщает ГТРК Самара. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
23 февраля 2022  13:46
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
597
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 февраля 2022  13:24
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
780
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2022  12:52
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
579
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
23 февраля 2022  11:17
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
669
Справиться с задачей предстоит до 1 марта. 
22 февраля 2022  20:31
Губернатор поручил областному правительству произвести индексацию региональных выплат на уровень инфляции
1451
Весь список