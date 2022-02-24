В Самаре запретили строительство в центре города

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В Самарской области вышло распоряжение о резервировании земель для государственных нужд из-за строительства новой станции метро. Речь идёт об участке от станции "Самарская" (первая очередь) до "Театральной".

Распоряжение было опубликовано накануне празднования Дня Защитника Отечества. В нём сказано, что земли всех собственников резервируются для государственных нужд сроком на три года. Далее разъясняется, что всем владельцам, пользователям и арендаторам запрещено на указанных территориях возводить капитальные объекты. То есть нельзя строить жилые, бытовые, культурные здания и сооружения. Также это касается оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ. Под запретом строительство прудов и иных водных объектов.

Схема резервируемой территории также размещена в приложении распоряжения Правительства. Всего в неё попадают 15 земельных участков площадью от 7 до 675 квадратных метров. Как известно, на улице Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской уже демонтировали трамвайные пути и приступают к строительству метрополитена открытым способом. Новая станция должна открыться к 2024 году, сообщает ГТРК Самара.