Я нашел ошибку
Главные новости:
Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших
Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших
«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
Самарцы после COVID -19 по направлению врача могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации
Самарцы после COVID -19 по направлению врача могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
Умер Герой России Роман Шадрин
Умер Герой России Роман Шадрин
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
Автомобили LADA для медиков Самарской области
Автомобили LADA для медиков Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0
EUR 87.03
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре запретили строительство нового торгового центра

30 августа 2021 11:48
100
В Самаре запретили строительство нового торгового центра

Самарским бизнесменам кажется недостаточным количество торговых центров в городе. Две компании подали заявку в мэрию на строительство нового ТЦ.

— ООО «Самара-СитиСтройПлюс» и ООО «РПС-Девелопмент» попросили изменить зонирование участка площадью 13 820 кв. метров с Р-2 «Зона парков, бульваров, набережных» на Ц-3 «Общественно-деловая зона районного значения» для использования под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Однако им отказали в рассмотрении предложения на публичных слушаниях. Причина — несоответствие Генеральному плану Самары, — указано в постановлении за подписью мэра Самары Елены Лапушкиной.

Участок, который бизнесмены хотели освоить под торговлю, находится рядом с ТЦ «Грин Парк». Его построили на месте кинотеатра «Самара», якорным арендатором является гипермаркет «Карусель». Вероятно, собственники запланировали некое расширение ТЦ.

ООО «Самара-СитиСтройПлюс» зарегистрировано в Самаре в 2015 году по тому же адресу. что и ТЦ «Грин Парк» — улица Георгия Димитрова, 4. 

ООО «РПС-Девелопмент» тоже зарегистрировано в Самаре — и тоже на улице Георгия Димитрова, 4. Работает с 2016 года, пишет 63.ру. 

Теги: В центре внимания строительство Торговый центр

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн, руководство и активисты Нефтегорского района обсудили перспективы создания в Утевке комплекса, посвященного жизни и творчеству Григория Журавлева.
20 августа 2021, 21:11
Дмитрий Азаров: «Защита коллекции – это главное, о чем мы должны позаботиться»
Дмитрий Азаров, Александр Хинштейн, руководство и активисты Нефтегорского района обсудили перспективы создания в Утевке комплекса, посвященного жизни... Культура
1878
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021, 20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе. Благоустройство
1974
Строительная готовность двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой составила 15%
20 июля 2021, 10:13
Строительная готовность двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой составила 15%
В настоящее время идут работы по бурению свай основания опор путепровода. Строительство
1047
В центре внимания
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021  11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
89
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021  10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
155
Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре
30 августа 2021  09:59
Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре
161
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
29 августа 2021  13:28
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
772
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
29 августа 2021  12:38
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
796
Весь список