В Самаре запретили строительство нового торгового центра

100

Самарским бизнесменам кажется недостаточным количество торговых центров в городе. Две компании подали заявку в мэрию на строительство нового ТЦ.

— ООО «Самара-СитиСтройПлюс» и ООО «РПС-Девелопмент» попросили изменить зонирование участка площадью 13 820 кв. метров с Р-2 «Зона парков, бульваров, набережных» на Ц-3 «Общественно-деловая зона районного значения» для использования под объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Однако им отказали в рассмотрении предложения на публичных слушаниях. Причина — несоответствие Генеральному плану Самары, — указано в постановлении за подписью мэра Самары Елены Лапушкиной.

Участок, который бизнесмены хотели освоить под торговлю, находится рядом с ТЦ «Грин Парк». Его построили на месте кинотеатра «Самара», якорным арендатором является гипермаркет «Карусель». Вероятно, собственники запланировали некое расширение ТЦ.

ООО «Самара-СитиСтройПлюс» зарегистрировано в Самаре в 2015 году по тому же адресу. что и ТЦ «Грин Парк» — улица Георгия Димитрова, 4.

ООО «РПС-Девелопмент» тоже зарегистрировано в Самаре — и тоже на улице Георгия Димитрова, 4. Работает с 2016 года, пишет 63.ру.

Карта: egrp365.org