В Самаре запретили строить новые высотки в исторической части

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В Самаре продолжаются попытки застройщика получить разрешение на возведение высоток в «Засамарской Слободке».

С учетом резко подорожавшей земли в исторических кварталах, где расположен административный и культурный центр — территория за рекой Самара стала перспективным районом для развития, ведь там построена мощная транспортная развязка Фрунзенского моста.

В начале августа компания ООО «СЗ «СТРЕЛКА» подала документы, чтобы получить разрешение на многоэтажную жилую застройку по ул. Шоссейной, которая известна, как территория бывшего хлебозавода, и вот теперь стало известно, что мэрия ответила отказом. Постановление подписала лично глава города Елена Лапушкина, пишет ГТРК Самара.