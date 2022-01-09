В Самаре возвели первый этаж нового корпуса детской инфекционной больницы на Шверника

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Строители вышли на новый этап возведения корпуса детской инфекционной больницы на Шверника. Там появился первый этаж.

Достроить здание планируют уже в этом году. Необходимость в нем также назрела давно. По информации администрации учреждения, старое здание построено по проекту 1948 года, в 1964 году бывший детский сад был переоборудован под больницу. Здесь всего 120 коек, что очень мало. Самарцы жаловались, что пациентов размещают в коридорах.

В новом корпусе областной детской инфекционной больницы разместят дополнительные 100 коек. Там оборудуют реанимационное, дезинфекционное отделения, блок рентгенодиагностики. Новый корпус оснастят современным медицинским оборудованием, которое будет использоваться, в том числе для лечения от короновирусной инфекции.

— Будут палаты с вентиляционными системами, что необходимо для особо опасных инфекций, современные реанимационные койки и оборудование. Предусмотрен очень хороший рентген-блок, мощный лабораторный комплекс. К сожалению, новый штамм COVID-19 стал активнее поражать детей, в том числе совсем маленьких. Остаются заболевания и другими инфекциями. Поэтому новый корпус для нас будет как глоток свежего воздуха, — отметил главный врач больницы Сергей Китайчик.

По его словам, учреждение уже начало работу по подбору кадров для нового корпуса, пишет 63.ру.