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В Самаре возвели первый этаж нового корпуса детской инфекционной больницы на Шверника

9 января 2022 13:03
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В Самаре возвели первый этаж нового корпуса детской инфекционной больницы на Шверника

Строители вышли на новый этап возведения корпуса детской инфекционной больницы на Шверника. Там появился первый этаж. 

Достроить здание планируют уже в этом году. Необходимость в нем также назрела давно. По информации администрации учреждения, старое здание построено по проекту 1948 года, в 1964 году бывший детский сад был переоборудован под больницу. Здесь всего 120 коек, что очень мало. Самарцы жаловались, что пациентов размещают в коридорах.

В новом корпусе областной детской инфекционной больницы разместят дополнительные 100 коек. Там оборудуют реанимационное, дезинфекционное отделения, блок рентгенодиагностики. Новый корпус оснастят современным медицинским оборудованием, которое будет использоваться, в том числе для лечения от короновирусной инфекции.

— Будут палаты с вентиляционными системами, что необходимо для особо опасных инфекций, современные реанимационные койки и оборудование. Предусмотрен очень хороший рентген-блок, мощный лабораторный комплекс. К сожалению, новый штамм COVID-19 стал активнее поражать детей, в том числе совсем маленьких. Остаются заболевания и другими инфекциями. Поэтому новый корпус для нас будет как глоток свежего воздуха, — отметил главный врач больницы Сергей Китайчик.

По его словам, учреждение уже начало работу по подбору кадров для нового корпуса, пишет 63.ру.

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