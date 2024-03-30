В Самаре возведут гигантскую многоуровневую парковку на Московском шоссе

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В городской администрации подписали решение о согласовании архитектурного облика нового объекта, 29 марта 2024 года. Из документа следует, что паркинг будет высотой 8 этажей и площадью 22 650 квадратных метров. Судя по кадастровому номеру земельного участка, он расположится рядом с бизнес-центром «Скала» на Московском шоссе, пишет ГТРК Самара.

В решении указано, что архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства соответствует требованиям, указанным в регламенте Правил землепользования и застройки Самары. О сроках строительства пока не известно.

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