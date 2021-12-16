В Самаре установят первую балку путепровода на развязке улиц Ново-Садовой и Советской Армии

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В Самаре, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», начинается новый этап строительства двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

На строительную площадку эстакады доставили первую балку пролета будущего путепровода, протяженность которого составит 575 метров.

«Сегодня 15 декабря 2021 года была привезена первая балка 24 метра длиной. Всего балок на путепроводе будет 576 штук. Приступили к подготовительным работам по монтажу. Планируем начать монтаж в ближайшие дни. Пролёт будет состоять из двух частей - две полосы движения. На каждую полосу - 8 балок, всего - 16 балок на пролет», - проинформировал Роман Веденин, начальник участка строительства развязки.

Балку временно смонтируют на подготовленный стапель и начнут её подготовку к монтажу. В течение ближайших двух дней планируется установить её в проектное положение, в пролёт. Процесс монтажа балок пролетных строений путепровода будет организован поочередно, в направлениях «из города» и «в город».

Работы на объекте ведутся с опережением графика. Бурение свай под фундаменты опор завершится до конца текущего года. Из 296 свай, которые были запланированы по проекту, осталось обустроить 8 штук. К этому времени закончатся самые шумные работы на объекте. Строители прилагают все усилия, чтобы успеть до Нового года.

«Сейчас мы начинаем важнейший этап в строительстве, один из самых главных - это монтаж железобетонных балок. Изначально графиком предполагалось начало этих работ на май 2022 года, но с учетом опережающих темпов производства работ нам удалось начать этот процесс уже в этом году. Слаженная работа всех сотрудников, взаимодействие с городскими службами по части переустройства сетей, позволила все этапы производства работ вести без задержек, а где-то и со значительным опережением», - рассказал Алексей Зотов, заместитель директора строительной компании.

В общей сложности, на объекте задействовано около трехсот человек и порядка 50 единиц техники. Работы идут в круглосуточном режиме. На данный момент завершены работы по переустройству сетей водоснабжения, водоотведения, новой теплотрассы. Переустройство ливневой канализации выполнено на 20%. Завершается бетонирование опор стоек, из 68 стоек запланированных, осталось обустроить - 12. Ранее, выполнено строительство объездного дублера и устроено освещение.

«Сейчас создан очень хороший задел для опережения по окончанию сроков ввода объекта, мы для себя ставим цель в следующем году, к концу года запустить рабочее движение по половине проезжей части путепровода», - добавил Алексей Зотов.

Напомним, проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Протяженность путепровода составит 575 м. Количество полос движения — шесть, по три полосы в каждом направлении.

По контракту, справиться с этой сложной задачей строители должны в течение трех лет, до конца 2023 года. Для того, чтобы начать основные работы по возведению эстакады, расширили дублеры улицы Ново-Садовой, на которые переключили существующее транспортное движение.

Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков, из спальных районов в центральную часть города Самары, стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. В дорожном нацпроекте этот объект запланирован для сокращения доли региональных дорог, работающих в режиме перегрузки.

Вести строительство капиталоемких объектов с опережением сроков стало возможным благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета. В уходящем году, самарскому региону выделили

4 млрд 700 млн рублей в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Такую мощную поддержку на федеральном уровне Самарской области удалось получить благодаря Губернатору Дмитрию Азарову.