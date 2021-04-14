В Самаре снова выбрали место под крематорий

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Региональные власти разморозили проект строительства крематория. Об этом 63.RU сообщил главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

— Чиновники из Самары, Волжского, Кинельского и Красноярского районов, Министерства строительства вместе с инвесторами рассмотрели несколько вариантов площадок, прилегающих к областной столице, — пояснил Анатолий Баранников.

Судя по всему, крематорий будут строить у села Хорошенького в Красноярском районе. Более того, местные власти еще в ноябре 2020 года выделили земельные участки для размещения объекта, и их внесли в генплан территории. Об этом можно судить по документам, которые опубликовали на сайте администрации муниципалитета.

— Земельный участок находится к юго-востоку от села Кривое Озеро. Предполагается, что в крематории будет две печи. Рядом с ним будет кладбище на площади в 40 гектаров. Эта территория соответствует санитарным нормам и правилам, — следует из опубликованных документов.

Местные власти уже несколько лет планируют построить крематорий в Самарской области. Для него даже выбрали площадку (у кладбища «Рубёжное») и нашли инвестора. Однако местные жители были против, и от идеи пришлось отказаться. Но чиновники продолжили поиски вариантов.

Как считает глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов, в областной столице уже назрела необходимость в строительстве крематория.

— Самара — город-миллионник, и в других городах такое учреждение есть. Это современная мера, а мы до сих пор возим людей в другие города — в ту же Москву — для кремации. Крематорий Самаре точно нужен, его услуги будут востребованы. Но в границах города такое сооружение построить не удастся. Нет подходящих площадок. По санитарным правилам в километре от крематория не должно быть жилых домов. Поэтому место и ищут за пределами Самары, — сообщил Владислав Зотов.