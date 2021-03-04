В Самаре снизят требования по парковкам для застройщиков

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Нормативы будут зависеть от класса возводимого жилья.

Власти Самарской области намерены изменить требования к застройщикам в части, касающихся организации парковочных мест. По словам главы регионального минстрооя Евгения Чудаева, в ряде случаев их предполагается снижать. Согласно действующим правилам, сейчас в Самаре на одну новую построенную квартиру должно приходиться одно место для личного автотранспорта. Однако в большинстве жилых комплексов этот коэффициент составляет 0,6.

«Сейчас снижение коэффициента застройщик каждый раз согласовывает с муниципальными властями. В ближайшие полтора месяца мы планируем изменить региональные документы, регулирующие эти вопросы, и представим свои предложения застройщикам. По нашей задумке, количество парковок будет зависеть от площади квартир. Если дом делают в структуре эконом-класса и большинство квартир в нем однокомнатные, то коэффициент будет 0,6. Если дом класса «комфорт» или «бизнес», то коэффициент будет 1», - цитирует чиновника 63.ru.

При этом, возведение подземных парковок не помогает решить проблему. Себестоимость одного места может лишь немногим уступать цене небольшой квартиры. Для того, чтобы такие стоянки быстро распродавались, стоимость приходится значительно снижать. Такой разрыв в суммах не позволяет застройщикам решить проблему, сообщает ТРК Терра.