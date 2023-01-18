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В Самаре снесут пожарное депо за ж/д вокзалом

18 января 2023 13:42
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В Самаре снесут пожарное депо за ж/д вокзалом

Власти Самары намерены избавиться от одного из нежилых зданий в городе. Городской департамент градостроительства уже заключил контракт на разработку проекта и сметы демонтажа пожарного депо.

— Контракт получило ООО «Европроект». Начальная цена была 190 тысяч рублей. Но компания согласилась выполнить работу за 46 тысяч 550 рублей. Документация должна быть сделана в течение 70 дней с момента заключения контракта, — следует из документов на сайте госзакупок.

Пожарное депо, о котором идет речь, находится в границах поселка имени Шмидта (Запанской), на улице Набережная реки Самары. Оно занимает площадь в 455 квадратных метров. Здание признано аварийным и не подлежащим ремонту.

Между тем жителям Запанского очень нужна действующая пожарная часть, так как ехать до поселка слишком долго. Вопрос о постройке депо встал особенно остро после того, как летом 2020 года в поселке сгорело 10 жилых домов. Местные направили властям коллективное обращение.

В 2021 году депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями поселка сообщил, что деньги на строительство уже выделили. В феврале стало известно, что власти выбрали участок для размещения депо, пишет 63.ру.

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