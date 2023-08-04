В Самаре снесут многоквартирный дом на пересечении Осипенко и Мичурина

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Началась подготовка к застройке квартала в центре Самары. Прежде всего власти решили избавиться от старого жилого фонда.

Территория, о которой идет речь, расположена в границах улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев, Мичурина. На нее положила глаз компания ООО «Самарский проект».

На счету застройщика такие объекты, как ЖК «На Буянова», ЖК «Ракета» (рядом с музеем «Самара Космическая»), ЖК «Акварель» на 5-й просеке, ЖК «Волна» на улице Максима Горького (рядом с набережной), ЖК «Адмирал» на Ново-Садовой — Соколова, ЖК «Куйбышев» на Демократической и другие.

Всего на участке предстоит снести четыре старых здания. Начать решили с многоквартирного дома № 130 по Осипенко. Это двухподъездная двухэтажка. Мэрия уже подготовила постановление об изъятии постройки, пишет 63.ру.

— Возмещать причиненные убытки жильцам дома будет «Самарский проект». Застройщику направят отчет об оценке изымаемых квартир, — говорится в документе.