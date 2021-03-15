В Самаре снесут дом на ул. Дальневосточной

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В администрации Самары подписали постановление о подготовке к сносу жилого дома на ул. Дальневосточной, 33. Эта старая двухэтажка признана аварийной.

Земельный участок площадью 246 кв. м и жилые помещения будут изъяты для муниципальных нужд. С собственниками пяти квартир должны провести переговоры по условиям. В случае непредставления собственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости в установленный срок будут подготовлены исковые заявления о принудительном изъятии, пишет Самру.ру.

Напомним, также в последнее время власти анонсировали снос домов по следующим адресам: