В Самаре проверят законность строительства здания Шестого кассационного суда

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Депутат Государственной Думы Андрей Луговой намерен привлечь федеральные органы власти для оценки действий некоторых организаций в Самарской области, которые занимались строительством суда. Подготовлено обращение в Генеральную прокуратуру. Озабоченность парламентария в этом вопросе прокомментировал и другой депутат Александр Хинштейн, о чем он написал на своей странице в телеграм-канале.

"В условиях, когда в регионе не хватает средств на новые школы и детсады, тратить 6,7 млрд на строительство федерального суда — верх расточительности. Не говоря о том, что это и вовсе не целевое расходование бюджетных средств. Строительство судов — может вестись только за федеральные деньги", - отметил парламентарий.

Здание на Крымской площади Самары было долгостроем. Его общая площадь - 36174 кв. м. В июле 2018 года стало известно, что здесь разместится Шестой кассационный суд. В ноябре 2018 года на торгах определился генеральный подрядчик, который достроит объект на Крымской площади. По словам инициатора проверки, изначально на ремонт объекта планировалось потратить 2 млрд руб., позже сумма вследствие корректировки сметы несколько раз увеличивалась, пишет ГТРК Самара.