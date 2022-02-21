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В Самаре продолжается строительство пассажирского причала на Волге

21 февраля 2022 13:40
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В Самаре продолжается строительство пассажирского причала на Волге

Негосударственная экспертная организация ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на вторую очередь строительства постоянного пассажирского причала на реке Волге в районе улицы Комсомольской в Самаре. По итогам негосударственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Новый, седьмой по счету, пассажирский причал в Самаре расположен в районе спуска по улице Комсомольской. Его начали строить летом 2020 года. Завершить работы планируют летом 2023-го. 

Проектной документацией, одобренной по итогам негосударственной экспертизы, предусмотрена вторая очередь строительства постоянного причала на реке Волге в Самаре, который будет предназначен для перевозки пассажиров*.

Застройщик – ООО ТК «СтройНефтеГаз». Проектная организация – ООО «Технологии гидротехнического проектирования».

*Информация подготовлена на основе открытых источников. 

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