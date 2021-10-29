В Самаре продолжается строительство инфекционного корпуса детской клинической больницы

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Строительство инфекционного корпуса детской клинической больницы в г. Самара началось в августе текущего года. Здание переменной этажности (4-5 этажей), рассчитанное на размещение 100 пациентов, будет пристроено к уже существующей инфекционной больнице.

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Первый этаж лечебного учреждения отведен под реанимационное и приёмное отделения, на втором, третьем и четвертом этажах по проекту будут находиться отдельные палаты для лечения пациентов с различными видами инфекций. На пятом этаже планируется разместить технические помещения и трассы инженерных коммуникаций. На цокольном этаже здания оборудуют центральное стерилизационное и дезинфекционное отделения, служебные и бытовые помещения персонала.

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На сегодняшний день выполнены работы по устройству котлована. Продолжаются работы по бетонированию фундаментной плиты и колонн подвала.

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Строительство инфекционного корпуса ведется в рамках государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2023 годы». Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Фото: минстрой СО