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В Самаре приступили к строительству станции метро «Театральная»

8 апреля 2022 09:37
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В Самаре приступили к строительству станции метро «Театральная»

В Самаре приступили к строительству станции метро «Театральная». Кадрами с улицы Галактионовской, где ведутся все работы, 7 апреля 2022 года поделился известный самарский блогер Евгений Щёкин.

Напомним, «Театральная» станет последней на первой линии самарской подземки. Ее разместят на участке улицы Галактионовской - от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от Оперного театра. При этом к станции еще предстоит проложить тоннели: под улицей Самарской - от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской - от Вилоновской до Красноармейской.

Известно, что сейчас ведутся подготовительные работы, а вот к основным метростроители приступят в начале лета. Первых пассажиров, если всё пойдет по графику, новая станция метро должна принять в конце 2024 года.

«Театральная», которая находится в центре Самары, уже дала толчок для комплексного развития отдалённых районов областного центра. В первую очередь, это коснётся Безымянки.

«Мы сегодня определили 12 пилотных кварталов для реализации программы комплексного развития территории, которые тяготеют к станциям метро. И когда люди смогут с Безымянки добраться до центра города за 20-25 минут, то это будет способствовать спросу на то жилье, которое сейчас планируют строить застройщики», - в эфире канала «Россия24» рассказал председатель областного Правительства Виктор Кудряшов.

В связи со строительством «Театральной» был скорректирован маршрут движения общественного транспорта, пишет ГТРК Самара.

Фото: скриншот с видео Евгения Щекин YouTube

Теги: Городской транспорт

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