В Самаре построят пилотный в России многоквартирный дом с огородом

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Жилые дома со встроенными персональными огородами для жителей появятся в России, первое такое здание планируется начать строить в Самаре в 2024 году, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.

Данный проект реализуется в рамках дорожной карты рынка FoodNet НТИ в сотрудничестве с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом РФ.

"Ряд компаний FoodNet НТИ имеют действующие проекты в области ситифермерства. Мы провели переговоры с одной крупной строительной компанией и она готова наши наработки по сити-фермерству внедрить в свой проект по строительству жилья. Первый такой дом будут строить с нуля в Самаре. Проектирование начнется в 2022 году, обычно оно занимает полтора-два года для нетипового здания, строительство планируется начать в 2024 году. В дальнейшем этот проект может стать тиражируемым для других регионов", - сообщил Чарный.

Он уточнил, что сейчас есть несколько вариантов строительства такого дома. "Первый вариант - жилой дом, в подвалах которого будут размещены сити-фермы. Жители каждого подъезда смогут самостоятельно выращивать овощи или фрукты и потреблять их, делиться ими с другими подъездами. Другой вариант - вертикальная сити-ферма, проходящая по всем квартирам внутри здания. То есть в проекте квартиры будет указано, где может быть расположен шкаф с персональной сити-фермой. Еще один вариант - встроенные помещения на технических этажах для выращивания овощей и фруктов, чтобы люди могли получить продукты, не выходя из дома", - уточнил он.