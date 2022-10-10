В Самаре планируют застроить территорию рядом с Домом со слонами

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Речь идет о комплексном развитии территории жилой застройки, площадь которой составляет 2,03 га. Она находится в границах улицы Советской Армии, Четвертой и Третьей просек в Октябрьском районе.



Согласно документам, на территории можно возводить дома высотой максимум 97,5 метра. Планируется и строительство социальных объектов.



Также необходимо расчистить территорию от некоторых старых домов. В приложении к постановлению говорится о сносе построек на улице Советской Армии, 260, 272, 276, 278, 280, 284, 288.



В список объектов, подлежащих сносу, попали гаражи и хозяйственные кладовые, пишет Сова.