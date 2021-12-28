В Самаре планируют снести 9 двухэтажных домов в границах переулка Юрия Павлова, улиц Вольской и Краснодонской. Соответствующий проект планировки территории подписали в мэрии.
Под снос попадают здания, расположенные по следующим адресам:
Известно, что на данной площадке хотят построить 7 многоквартирных домов. Коэффициент по парковкам составляет 0,7 места на квартиру. А предельная высота дома - до 100 метров. Также в планах возвести на территории школы и другие объекты социальной инфраструктуры, пишет ГТРК Самара.