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В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой в связи со строительством станции метро «Театральная».



С середины сентября для завершения строительства станции метро "Театральная" планируется ограничить движение транспорта на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой.



Схемы ограничения движения по улице Ново-Садовой разработаны в 2 вариантах: с ограничением движения на перекрестке с улицей Полевой и без выхода на перекресток. На этой неделе планируется совещание для определения этапности перекрытия.



По оценкам экспертов, новая станция метро «Театральная» должна увеличить пассажиропоток на 15% в первый год работы и на 50% в перспективе.