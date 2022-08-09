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В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой

9 августа 2022 09:44
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В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой

В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой в связи со строительством станции метро «Театральная». 
 
С середины сентября для завершения строительства станции метро "Театральная" планируется ограничить движение транспорта на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. 
 
Схемы ограничения движения по улице Ново-Садовой разработаны в 2 вариантах: с ограничением движения на перекрестке с улицей Полевой и без выхода на перекресток. На этой неделе планируется совещание для определения этапности перекрытия. 
 
По оценкам экспертов, новая станция метро «Театральная» должна увеличить пассажиропоток на 15% в первый год работы и на 50% в перспективе.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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