В Самаре отменили торги на проектирование нового корпуса больницы Пирогова

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Строительство приемно-диагностического корпуса Самарской городской клинической больницы № 1 имени Николая Пирогова задерживается. Властям пришлось отменить торги на поиск подрядчика по разработке проекта.

— Аукцион отменили, потому что нужно было доработать конкурсную документацию. Но сейчас заказчик уже устранил недочеты и подал заявку на проведение нового аукциона, — сообщили 63.RU в областном Минздраве.

Также чиновники сообщили, что деньги на оплату работ должно предоставить Министерство строительства Самарской области, пишет 63.ру.

О планах по строительству нового крыла и начале торгов объявили в конце марта. Исполнитель заказа должен был подготовить проект за 1 год. Работы оценили в 19,37 миллиона рублей.

Известно также, что здание нового корпуса будет двухэтажным общей площадью 5000 кв. метров. По предварительным расчетам, стоимость строительства составит 350 миллионов рублей.

В техзадании указано, что в составе корпуса нужно предусмотреть травмпункт и приемно-диагностическое отделение, включающее палатное отделение на 40 коек. Также в здании должно быть отделение реанимации и интенсивной терапии на 40 коек, теплые переходы в существующие хирургические корпусы № 1 и 2, подземный коридор между хирургическими корпусами № 1 и 2.