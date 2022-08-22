В Самаре отказали в строительстве рынка

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Мэр Самары Елена Лапушкина отказал ООО «Рубин» в предоставлении разрешения на использование участка в Волгаре под рынок. Постановление об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Участок находится на улице Осетинской, в районе пересечения с улицей академика Тихомирова. Его площадь составляет 3372 кв. метра, пишет 63.ру.

— Причиной для отказа для выделения участка под рынок стали отрицательные голоса членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города, — следует из постановления Елены Лапушкиной.