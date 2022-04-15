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В Самаре новостройки за три месяца подорожали на 8%

15 апреля 2022 12:30
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в Самаре новостройки за три месяца подорожали на 8%

По итогам первого квартала этого года рынок новостроек в России пополнялся в основном бюджетными квартирами. Рост цен на новое жилье замедлился: за квартал средние цены увеличились на 7%, в то время как годовая динамика составила 34%. Однако на фоне удорожания ипотеки интерес покупателей к квартирам на первичном рынке за прошедшие 3 месяца снизился на 15%.  Эксперты Авито Недвижимости полагают, что в дальнейшем спрос на новостройки будет зависеть от колебаний ключевой ставки Центробанка, мер государственной поддержки и покупательской способности населения.

“Сразу после повышения ключевой ставки часть застройщиков приостановила запуск проектов до появления большей определенности на рынке. Из-за роста стоимости стройматериалов и себестоимости новостроек становится сложным предугадать модели развития стройки и динамику спроса населения. Повышение ставки проектного финансирования (15%) приводит к тому, что даже с учетом государственных субсидий такой вариант подойдет только для высоколиквидных проектов. Тем не менее, в течение всего прошлого года Авито Недвижимость активно пополнялась новыми объектами, во многом за счет роста популярности платформы и притока на неё новых продавцов. Сейчас на ней  доступны сотни тысяч вариантов новостроек по всей стране* - отмечает Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.

По данным Авито Недвижимости, число объектов, выставленных на продажу на российском рынке новостроек в I квартале текущего года, осталось практически без изменений (+1% по сравнению с IV кварталом прошлого). При этом по сравнению с I кварталом прошлого года количество предложений увеличилось на 6%. Наиболее заметная годовая динамика была зафиксирована в Тюмени (в з раза) и в Перми (в 1,9 раза). Наибольший рост количества выставленных на продажу новостроек на Авито за прошедший квартал был зафиксирован в Томске (в 1,5 раза). В Самаре число объектов за год выросло на 53%, а за квартал – на 46%. Подробнее – в Таблице.1.

Основную часть рынка новостроек в I квартале текущего года по-прежнему составляют однокомнатные и двухкомнатные объекты, на которые приходится 36% и 32% от всего объема предложения. Трехкомнатные квартиры и студии занимают по 15% от общей доли рынка, квартиры с четырьмя и более комнатами – 2%. Отметим, что наиболее заметная динамика предложения как за год, так и за последний квартал была зафиксирована в сегменте студий, количество объявлений о продаже которых увеличилось на 26% и 11% соответственно. Спрос на них также вырос - за год на 31%. “Компактные студии становится наиболее популярным вариантом жилья как для себя, так и для инвестирования,” - поясняет эксперт.

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