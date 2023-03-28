В Самаре не разрешили строить многоэтажку на Солнечной

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Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Самарской области на решение Самарского областного суда от 23 ноября 2022 года, которым удовлетворено административное исковое заявление ООО «Скиф».

ООО «Скиф» оспаривает Правила землепользования и застройки, а также Генеральный план городского округа Самара, которыми изменены территориальная и функциональная зоны в отношении земельного участка площадью свыше 11 тыс. кв.м, принадлежащего административному истцу и расположенного по ул. Солнечной, 38 в Промышленном районе.

Оспариваемые изменения не позволяют ООО «Скиф» организовать многоэтажное жилое строительство, с которым не согласны жители города Самары по причине плотной застройки микрорайона.

Апелляционным определением решение Самарского областного суда от 23.11.2022 отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении административных исковых требований.

Прокурору удалось убедить суд апелляционной инстанции в законности нормативных правовых актов и защитить права жителей города Самары на комфортные условия проживания.