В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов

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В Самаре межведомственная комиссия обследовала 10 аварийных зданий. Поводом для этого стало то, что они находятся в границах исторического поселения и могут представлять ценность.

В состав комиссии вошли представители управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, департамента управления имуществом Самары, регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектурного сообщества, районных прокуратур.

— Всего комиссии предстоит решить судьбу 127 аварийных домов. Все они признаны подлежащими сносу, но происходило это в разное время. По многим решения принимали более 10 лет назад. Большинство домов расселены. Сейчас, когда Самары получила статус исторического поселения регионального значения, появилось понимание более детального изучения каждого такого здания, чтобы не допустить уничтожение ценных объектов. По части адресов, находящихся в списке, уже есть судебные решения о сносе. И органы местного самоуправления обязаны их исполнить. Однако результаты работы комиссии могут стать основанием для пересмотра и отмены этих решений, — рассказал заместитель руководителя департамента управления имуществом Самары Виктор Федоренчик.

Членам комиссии предстоит решить судьбу 127 аварийных домов, пишет 63.ру.

О первых результатах работы комиссии рассказал архитектор, советник губернатора Самарской области Виталий Стадников:

— Из 10 осмотренных объектов — 4, по мнению всех членов комиссии, не представляют никакой архитектурной ценности, 4 — попадают под критерии ценного градоформирующего объекта, а также находятся в зонах охраны объектов культурного наследия, один — является объектом культурного наследия и еще один — попадает в зону охраны.

Некоторые здания уже разрушены

По словам председателя реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нины Казачковой, от сноса спасли дома, расположенные по адресам:

улица Алексея Толстого, 65 (литеры ББ1бб1б2);

улица Алексея Толстого, 84 (литера А);

улица Алексея Толстого, 22–24;

улица Фрунзе, 38 (литера Б).

Есть шанс, что от сноса также спасут знаменитый «дом с часами». Он расположен на улице Садовой и имеет уникальную историю. Здание построили во второй половине XIX века. По легенде, дочь купца Кожевникова умерла от чахотки (туберкулеза). Убитый горем отец приказал изготовить деревянные часы, стрелки на которых показывают точное время гибели ребенка. А окно в комнате девочки забили досками.