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В Самаре начинается строительство надземного пешеходного перехода в поселке Мехзавод

15 сентября 2021 11:56
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В Самаре начинается строительство надземного пешеходного перехода в поселке Мехзавод

В Самаре на км 16 Московского шоссе со среды 15 сентября приступают к возведению надземного пешеходного перехода. Он разместится в районе 2 и 4 кварталов пос. Мехзавод.

Контракт на строительство по итогам проведенных торгов получила компания ООО "Самаратрансстрой", на счету которой немало крупных проектов на территории города. К примеру, это уже достроенный мост через реку Сок и двухуровневая развязка на пересечении ул. Ново-Садовой и ул. Советский Армии, работа над которой в самом разгаре. За строительство пешеходного перехода подрядчик получит 208,9 млн рублей из областного бюджета.

Надземный пешеходный переход в длину будет достигать 121,7 м. Его оборудуют лифтами и пандусами для подъема на объект маломобильных граждан. На территории рядом с переходом установят скамейки, урны, разобьют газон и высадят кустарники.

Строительство должно быть завершено до 1 октября 2022 года, пишет Самру.ру.

Теги: пешеходный переход

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