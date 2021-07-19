В Самаре на строительство ФОКа в Прибрежном к маю 2022 года выделено 190 млн рублей

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В Самаре на территории пос. Прибрежный в границах улиц Парусной и Никонова планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Это будет типовой ФОК, проект которого уже реализован на территории Тольятти.

На строительство собираются направить около 190 млн рублей из городского бюджета (максимальная цена контракта - 189 347 785,25 рублей). Подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ выберут в конце июля. Стройка завершится в мае 2022 года.

Комплекс будет двухэтажным. Внутри разместят универсальный спортзал размером 18 на 36 м. Там можно будет играть в бадминтон, баскетбол, волейбол, теннис и т.д. На втором этаже в ФОКе откроют тренажерный зал. Территорию рядом благоустроят, кроме того, там организуют уличную спортплощадку, пишет Самру.ру.