В Самаре на 5-й просеке остановили стройку высоток

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В Самаре изменили концепцию развития 5-й просеки. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Федорищев после встречи с активными жителями Октябрьского района.

— Останавливаем бездумную застройку. Три года на 5-й просеке не будут строить МКД и коммерческие объекты. Выданные разрешения проверят юристы. Пауза нужна, чтобы решить накопленные проблемы. До сентября 2029 года строим здесь новый детский сад, школу, поликлинику, спортивный объект, парк, — сообщил губернатор.

5-я просека известна тем, что она плотно застроена высотными ЖК, но имеет мало объектов социальной инфраструктуры. Местные жители регулярно жалуются на отсутствие поликлиник, детских садов и школ. Их слова подтверждены и реальными фактами. Год назад, в ноябре 2023 года, мэрия сообщила о переполненном детском саду на 5-й просеке.

Проблему нехватки соцобъектов стараются решить. На июнь 2025 года власти запланировали капремонт и расширение существующей поликлиники на 3-й просеке. Предполагаемая мощность отделения составит 420 посещений в смену, пишет 63.ру.