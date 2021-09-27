В Самаре могут реконструировать Южный мост

161

В Самаре планируют преобразить крупный транспортный объект. Речь идет о Южном мостовом переходе.

Информация о возможной грядущей реконструкции объекта содержится в скорректированном проекте планировки территории для строительства Южной обводной дороги (ЮОД), которую собираются проложить по берегу реки Самары от Водников до Южного шоссе.

Судя по документу, на пересечении ЮОД с Южным шоссе будет сложная организация движения.

— Примыкание планируется сделать в разных уровнях. К существующему мосту через реку Самару в процессе реконструкции пристроят путепровод для правого поворота на Южную обводную дорогу. С улицы Авроры устроят левоповоротные съезды на ЮОД. С Южной обводной дороги сделают правоповоротные съезды на существующее кольцевое примыкание по Авроре, с которого осуществляют выезд на Южное и Заводское шоссе. Для пешеходов сделают тротуары и наземные пешеходные переходы, — указано в проекте.

О сроках строительства ЮОД и реконструкции Южного моста в Минтрансе пока не сообщают.

Вопрос развития Южного моста и Южного шоссе встал перед властями из-за стремительного развития жилой застройки на южной окраине Самары. Около ТЦ «Амбар» возводят микрорайон «Амград». Он займет огромную территорию. Уже за границами Самары — в Волжском районе — находится микрорайон Южный город.

О вариантах решения проблемы в интервью 63.RU рассказывал руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов:

— Мы рассчитываем, что часть нагрузки на себя возьмет вторая очередь Самарского (Фрунзенского) моста. Сейчас стройка в самом разгаре. Также Росавтодор планирует построить многоуровневую развязку на пересечении Южного шоссе и улицы Уральской. Транспортные потоки разведут: эстакаду построят по Уральской, движение по Южному шоссе будет идти низом. Думаю, постепенно придем и к тому, что надо расширять Южный мост и Южное шоссе до шести полос.