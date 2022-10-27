В Самаре квартал у Сквера речников выставили на торги

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В Самаре пройдет аукцион, где определится компания, которая займется застройкой квартала в Куйбышевском районе. Речь идет о территории в границах улиц Белорусской и Флотской.

— Назначить проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 4,66 гектара. Начальная цена — 2 623 928 рублей, — говорится в распоряжении департамента градостроительства.

Намерения городских властей относительно квартала стали известны еще в начале сентября. Судя по тогдашнему постановлению мэра, победителю аукциона предстоит расселить жильцов старых домов и снести эти здания, пишет 63.ру.

Квартал расположен рядом со Сквером речников. Там находится много старых двухэтажек. И их как раз пустят под снос. Вот адресный список домов, которые собираются снести ради новой застройки:

улица Белорусская — дома № 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 121, 122, 123;

улица Флотская — дома № 3 и 5.

На освобожденной площадке застройщик сможет возвести жилые дома высотой 97,5 метра. Это примерно 32–33 этажа.