В Самаре хотят построить 7 домов переменной этажности в 129-м квартале

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Появилась визуализация проекта застройки 129-го квартала в Самаре. Речь идет об участке, расположенном в границах улиц Самарской, Маяковского, Садовой и Чкалова. Застройщик — ООО «Юниверс-Строй» — хочет возвести здесь ЖК на семь секций. Сейчас проект проходит общественный обсуждения.

Данная площадка входит в многофункциональную зону в границах исторического поселения (Ц-1). Отметим, что на ней находятся четыре ОКН: два дома Фокиных, дом Талуновой и усадьба Ивановых, а также 19 ценных градоформирующих объектов. Они должны быть сохранены.

Компания планирует построить в 129-м квартале два шестиэтажных дома, два — 17-этажных и еще три в 12, 13 и 15 этажей. В них предусмотрены 316 квартир. Все секции будут стоять на двухэтажном стилобате, где разместят объекты культурно-бытового обслуживания. В первой секции обустроят детский сад.

Также предусмотрен подземный паркинг на 624 машино-места. В первой очереди (1-4 секции) доступ в паркинг организуют через лифты, а во второй (5-7 секции) — с помощью пандусов.

Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории. Там сделают детскую площадку и зону для отдыха, а также бульвар, пишет Самара-КП.