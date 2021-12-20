В Самаре хотят построить 7 домов переменной этажности в 129-м квартале

Я нашел ошибку
Главные новости:
Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря.
Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку в казахстанской степи
В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.
Мишустин: в 2022 году расширят список предоставляемых на Госуслугах сервисов
В 14 квартале жилого района «Волгарь», в микрорайоне «Крутые ключи» и школы на 675 мест в  Автозаводском районе Тольятти.
Самарской области выделено из федерального бюджета 876 млн рублей на строительство еще трех школ
В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Вы сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.
«Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi»: новая акция билайна с выгодой до 50%
Уже 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш.
В нескольких районах Самарской области в выходные работали мобильные пункты выдачи призов викторины  «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд
Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб
Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб
Самарец оскорбил судью во время заседания
Самарец оскорбил судью во время заседания
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.73
0.16
EUR 83.5
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре хотят построить 7 домов переменной этажности в 129-м квартале

20 декабря 2021 13:23
237
В Самаре хотят построить 7 домов переменной этажности в 129-м квартале

Появилась визуализация проекта застройки 129-го квартала в Самаре. Речь идет об участке, расположенном в границах улиц Самарской, Маяковского, Садовой и Чкалова. Застройщик — ООО «Юниверс-Строй» — хочет возвести здесь ЖК на семь секций. Сейчас проект проходит общественный обсуждения.

Данная площадка входит в многофункциональную зону в границах исторического поселения (Ц-1). Отметим, что на ней находятся четыре ОКН: два дома Фокиных, дом Талуновой и усадьба Ивановых, а также 19 ценных градоформирующих объектов. Они должны быть сохранены.

Компания планирует построить в 129-м квартале два шестиэтажных дома, два — 17-этажных и еще три в 12, 13 и 15 этажей. В них предусмотрены 316 квартир. Все секции будут стоять на двухэтажном стилобате, где разместят объекты культурно-бытового обслуживания. В первой секции обустроят детский сад.

Также предусмотрен подземный паркинг на 624 машино-места. В первой очереди (1-4 секции) доступ в паркинг организуют через лифты, а во второй (5-7 секции) — с помощью пандусов.

Кроме того, планируется благоустройство прилегающей территории. Там сделают детскую площадку и зону для отдыха, а также бульвар, пишет Самара-КП.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
126
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
130
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
20 декабря 2021  11:57
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
158
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
19 декабря 2021  13:25
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
572
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
18 декабря 2021  10:48
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
796
Весь список