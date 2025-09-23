Я нашел ошибку
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
В Самаре хотят перенести срок сдачи планетария

23 сентября 2025
В Самаре хотят перенести срок сдачи планетария

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев сообщил, что открытие нового планетария, скорее всего, произойдет позже обозначенного на ограждении срока - ноября 2026 года., пишет ГТРК-Самара.

По словам чиновника, после перепроектирования стоимость объекта выросла до 1,5 млрд рублей, но все документы прошли экспертизу, и работы активно ведутся. На табличке ограждения срок сдачи объекта обозначен на ноябрь 2026, но и это не окончательная дата. «Думаю, там скорее всего произойдет смещение чуть вправо», — уточнил Яковлев.

Основной причиной задержек стала необходимость замены оборудования. Первоначальный проект предполагал использование техники из стран, попавших под санкции. «Переключились на китайских контрагентов — и дело пошло», — пояснил вице-губернатор.

При этом он отметил, что сейчас подрядчик решает ключевую задачу — до сезона дождей вывести объект из нулевого цикла. «Он это и делает, тем более что мы внимательно следим за процессом, регулярно появляемся на площадке», — добавил Яковлев в интервью «Самарскому обозрению».

Что касается качества работ, то, по словам чиновника, после вмешательства инспекции стройнадзора все проблемы решены на 99%. «Новый проект сделан, там ведутся бетонные работы. Надеюсь, примерно через месяц мы и здесь наконец выйдем с отметки «минус 4,5 метра» к нулевой», — заключил Яковлев.

