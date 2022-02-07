В Самаре готовятся ввести в эксплуатацию еще два детских сада

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основными темами обсуждения стали вопросы развития современных международных отношений.
Самарский университет посетил посол Италии в России Джорджo Стараче
Волонтеры и активисты партии «Единая Россия» расчищают дорогу к домам пожилых людей, социальным учреждениям и мемориалам.
Самарские единороссы помогают в борьбе со снегом
Выяснилось, что девушка мечтала о студии, где сможет работать фотографом.
Ксения Собчак помогла открыть собственный бизнес девушке, пострадавшей в ДТП в Сочи
ООО «Томет» подал в Самарский областной суд жалобу на решение Ставропольского суда  об приостановлении работы предприятия
ООО «Томет» подал в Самарский областной суд жалобу на решение Ставропольского суда  об приостановлении работы предприятия
Как QR-код можно использовать в обычной жизни и получать от этого удовольствие.
Как использовать QR без сертификата
Участники семинара узнали о достижениях вуза в области научных разработок, о том, какая ведется научная работа со студентами, как можно заработать на науке.
В ПГУТИ прошел семинар для студентов «Шаг в науку 2.0»
В этом году покрытие программы будет увеличено.
Идёт приём заявок в акселератор Sber500 для ИТ-предпринимателей
«От души желаю вам здоровья и новых успехов на олимпийском льду. Так держать!»
Путин поздравил российских фигуристов, которые выиграли золото на Олимпиаде в Пекине
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.68
-0.37
EUR 86.52
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Самаре готовятся ввести в эксплуатацию еще два детских сада

7 февраля 2022 16:31
144
Председатель облправительства оценил ход работ и обсудил с подрядчиками и надзорными организациями вопросы завершения объектов и ввода в эксплуатацию. 

В понедельник, 7 февраля 2022 года, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов начал рабочий день с посещения строящихся объектов – двух дошкольных образовательных учреждений в Кировском и Октябрьском районах Самары. Председатель облправительства оценил ход работ и обсудил с подрядчиками и надзорными организациями вопросы завершения объектов и ввода в эксплуатацию. 

Первый вице-губернатор осмотрел площадку будущего детского сада на 132 места в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и Георгия Димитрова. Трехэтажное здание площадью 2973 квадратных метра уже возведено: физическая готовность составляет 99,5%. Сейчас здесь завершаются отделочные работы, устанавливают мебель и оборудование.

Остались вопросы, связанные с подключением к теплоснабжению по постоянной схеме. Кроме того, в границах земельного участка проходит теплотрасса, которую планируется вынести с территории площадки, построив за ее пределами новую сеть теплоснабжения.

Эти вопросы глава регионального кабмина обсудил на месте с представителями компании «Т плюс», которые также приняли участие во встрече.

Сейчас «Т плюс» выполняет работы по монтажу участка наружной теплотрассы. Осталось закончить врезку в магистральный трубопровод и герметизацию сварных соединений. Ввести детский сад в эксплуатацию планируют в первом квартале текущего года. 

Второй объект, на котором побывал Виктор Кудряшов, возводят по адресу Подшипниковая, 27. Это двухэтажное здание, рассчитанное на 112 дошкольных мест - шесть групп детей от 1,5 до 7 лет, в том числе детей с особенностями развития. Площадь здания составляет 3082,8 квадратных метра. Завершен основной объем строительно-монтажных и отделочных работ, в здание завезли инвентарь и оборудование. Остается выполнить благоустройство, подключить опоры освещения, смонтировать беседки, игровые элементы, уложить спортивное покрытие и тактильную плитку, установить информационные щиты, знаки и световые сигналы для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

На сегодня готовность объекта составляет 97%. Планируется, что детский сад откроет свои двери для дошкольников весной этого года.

«Строительство таких объектов – это непростой, трудоемкий процесс, проблемные вопросы возникают всегда, но главное – у нас есть понимание, как их решать.  Сейчас необходимо сосредоточить усилия на завершающем этапе работ, как можно быстрее устранить все замечания. Люди очень ждут открытия этих детских садов», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Напомним, задачу обеспечить необходимое жителям региона количество мест в детских садах и исполнить важнейший показатель национального проекта «Демография» поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. За период с 2018 по 2021 год в Самарской области введено 47 детских садов. 

 

Фото:    pixabay

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
7 февраля 2022  13:55
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
249
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
7 февраля 2022  13:21
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
201
Улицу Авроры в Самаре обираются продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой
7 февраля 2022  12:20
Улицу Авроры в Самаре обираются продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой
258
Еще 3 954 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 февраля 2022  13:31
Еще 3 954 жителей Самарской области заболели коронавирусом
559
Почти четыре тысячи: еще 3 974 жителей Самарской области заболели коронавирусом
5 февраля 2022  13:34
Почти четыре тысячи: еще 3 974 жителей Самарской области заболели коронавирусом
982
Весь список