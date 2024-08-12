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В Самаре для строительства дороги на Авроре часть домов и участков решили забрать у собственников

12 августа 2024 12:15
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В Самаре для строительства дороги на Авроре часть домов и участков решили забрать у собственников

Областные власти выпустили новые распоряжения по строительству дороги на улице Авроры. Речь идет об участке между Московским шоссе и Ново-Садовой. Сейчас территорию рядом с Ботаническим садом занимает огромный частный сектор. Часть домов и участков здесь власти решили забрать у собственников, пишет 63.ру.

— Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства дороги регионального значения участки и дома по следующим адресам: переулок Ботанический, 19, 45, Московское шоссе, 84, 90 (кв. 3), — следует из документов, опубликованных на сайте мэрии Самары. — Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием недвижимости.

По предварительным прогнозам, все этапы продления Авроры обойдутся бюджету в 7,6 миллиарда рублей.

Разговоры о продлении улицы Авроры идут с 2018 года. Известно, что новая дорога будет четырехполосной и ширина одной полосы составит от 3 до 3,75 метра. Общая протяженность участка же составит 4,9 километра.

Предполагается, что на пересечении Авроры и Московского шоссе обустроят многоуровневую транспортную развязку с тоннелями. А на втором крупном перекрестке планируют изменить ось Ново-Садовой.

Для пешеходов же сделают тротуары. Например, на улице Авроры их ширина составит 3 метра, а на Московском шоссе — от 2,4 до 4,5 метра.

Предусмотрены и другие объекты инфраструктуры: освещение, остановки общественного транспорта, велосипедные дорожки. А вот обустраивать выделенные полосы для общественного транспорта на дороге не планируют.

Однако пока местные власти ведут подготовку к масштабным работам. До начала строительства им необходимо расчистить территорию. Параллельно чиновники изымают участки под будущую дорогу. Дело в том, что здесь находятся дома и гаражные массивы. Их придется снести.

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