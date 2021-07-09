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В Самаре близится завершение реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской

9 июля 2021 10:56
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В Самаре близится завершение реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской

На главной арене объекта уже появился лед, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

По данным ведомства, сейчас на объекте идет тестирование различных систем. Стартовал процесс намораживания льда основной площадки. Уже скоро комплекс откроет свои двери для посетителей – сдача намечена на осень 2021 года.

Напомним, во Дворце спорта будет ледовая арена с трибунами на 5 тысяч зрителей. Также в здании разместят тренировочный каток, игровой спортивный зал и площадку для керлинга. Здесь будут тренироваться хоккеисты, фигуристы, керлингисты. Объект станет площадкой для проведения домашних матчей ХК ЦСК ВВС, а также, возможно, БК "Самара". Кроме того, в Ледовом дворце спорта будут устраивать концерты, деловые и культурные мероприятия, сообщает СОВА.

Фото: министерство спорта Самарской области

Теги: В центре внимания Дворец спорта ледовый дворец

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