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В Самаре 29 жилых домов пустят под снос ради строительства нового жилья

17 февраля 2022 10:16
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В Самаре 29 жилых домов пустят под снос ради строительства нового жилья

В Самаре выбрали площадку для реализации пилотного проекта комплексного развития территории (КРТ). Это квартал в границах улиц Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской. Информацию озвучили в региональном правительстве.

— Единый механизм КРТ приняли на федеральном уровне в конце 2020 года. Действие закона направлено на развитие жилищного строительства, в первую очередь на решение проблем с аварийным, ветхим жильем, жильем с высокой степенью износа. Ожидается, что в ближайшие годы комплексная застройка станет доминировать в структуре ввода жилья, — напомнили представители регионального правительства.

По задумке чиновников, площадки будут предоставлять застройщикам на определенных условиях. В частности, он должен будет выполнить обязательства по расселению граждан из аварийного фонда.

— На территории 766-го квартала находится 29 домов, из которых 20 на данный момент признаны аварийными. Проживающим здесь людям выплатят рыночную стоимость жилья или предоставят жилье исходя из ранее занимаемой площади. Также к настоящему времени состоялись встречи с жителями домов из старого жилого фонда, не признанного аварийным. Таких домов на этом участке девять, по итогам собраний жители большинством голосов дали согласие на расселение, — сообщили в правительстве.

После сноса старых домов застройщик сможет приступить к возведению новых, высотных. По словам чиновников, у зданий обязательно должны быть парковочные места. Также в квартале построят детский сад и школу.

Под КРТ планируют отдать и другие площадки. В частности, власти называли территории около «Самара Арены», ГПЗ-4 и завода имени Масленникова, в Куйбышевском районе — у Южного шоссе.

При этом в Самаре уже скорректировали правила застройки таких участков, чтобы привлечь инвесторов, пишет 63.ру.

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