В России к строительству могут привлечь осужденных по нетяжелым экономическим статьям

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Об этом заявил журналистам вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Как рассказывает РИА Новости, Хуснуллин высказал предположение, что осужденные будут охотнее идти на стройки, после того, как в законодательство РФ внесли изменения, сохраняющие право на условно-досрочное освобождение для осужденных перешедших на исправительные работы.

«Там не совсем шли на работу заключенные, потому что, если они переходили на исправительные работы, у них не было возможности получить условно-досрочное освобождение. Сейчас в Минюст внесена поправка законодательная по нашей инициативе. Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — цитирует Хуснуллина РИА.

В августе 2022 года РИА сообщало со ссылкой на председателя правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергея Быстрова, что на стройки России уже привлекли более пяти тысяч заключенных.

«Мы провели эксперимент, связанный с ФСИН. Было создано 114 исправительных центров, больше пяти тысяч сотрудников было туда привлечено, которые работают на многих стройках в РФ и достаточно хорошо», — процитировало агентство Быстрова.