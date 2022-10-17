В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций

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Весь цикл работ, связанных со строительством метро, находится под непрерывным контролем регионального министерства строительства и Администрации Самары. Так, в районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой завершается вскрытие проезжей части, началось переустройство инженерных коммуникаций. В частности, уже идет разработка траншеи, демонтаж плафонов системы освещения и недействующих сетей.

«Основные работы, которые являются подготовительными перед опусканием щита, связаны с выносом «ливнёвки». Ливневые коллекторы большого диаметра – 800 миллиметров. Синхронно будут выполняться и другие работы – например, вынос телефонного кабеля с применением метода горизонтального наклонного бурения, по скверу от улицы Первомайской в сторону улицы Полевой. Синхронизации уделяется повышенное внимание, чтобы специалисты со всеми задачами могли справиться в отведенный срок и далее перейти на следующий этап строительства метрополитена», – сообщил Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко на совещании, прошедшем в мэрии с участием министра строительства Самарской области Николая Плаксина и представителей профильных служб.

Стоит также отметить, что для переустройства водовода на объект завезены пластиковые трубы – они, как и все сети, проходящие под проезжей частью, будут защищены футляром (трубу проложат в металлическую гильзу).

Напомним, что в связи с необходимостью производства сопряженных со строительством метро работ перекресток в районе улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой временно недоступен для движения транспорта, включая общественный. С 8 октября по 21 ноября 2022 года ограничение движения действует по улице Самарской в границах улиц Чкалова и Полевой, а также по улице Полевой в границах улиц Галактионовской и Садовой. Транспортные потоки перераспределены на близлежащие улицы (подробнее – на официальном сайте Администрации Самары по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/39716/ ).

Ограничительные меры реализованы и на улице Галактионовской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской, где в двух прилегающих скверах в штатном режиме также осуществляется перенос инженерных сетей (теплотрассы, водопровода, силовых кабельных линий и др.). В результате передислокации обновленные коммуникации не будут мешать непосредственно строительству метро на участке, где появится станционный комплекс.

А работы на системе, которая обеспечивает отвод бытовых и ливневых стоков от соседних домов и Самарского академического театра оперы и балета, здесь уже завершены; выполнено переподключение.

Подчеркнем, что минимизация неудобств – одна из приоритетных задач. Это касается всех работ. Коммунальными услугами жилые дома и другие здания обеспечены, все системы функционируют. Так, подключен байпас теплосети. Идет подача отопления и горячего водоснабжения. В соответствии с регламентом, по согласованию с балансодержателями переключаются кабельные линии.

«Производственные совещания проходят в ежедневном режиме. Особое внимание обращается на строительство напорного водопровода. Наиболее сложные работы будут заключаться в том, что в дальнейшем единовременно нужно будет обеспечить 12 врезок в сутки. Но это – работы завершающего этапа. Они запланированы на конец ноября. По переустройству разных сетей имеются разные сроки окончания работ. А в целом с выносом всех сетей на площадках строительства в районе улицы Галактионовской и в ближайших скверах мы намерены справиться до конца текущего года, – пояснил руководитель строительства АО «ВТС Метро» Иван Ляшенко. – Чтобы уложиться в обозначенные сроки, часть работ требует круглосуточного графика. При этом в таком режиме специалисты трудятся только в тех локациях, которые находятся на достаточно большом удалении от жилых домов».

Активному темпу способствует и значительное количество задействованных ресурсов. Только в районе улицы Галактионовской трудятся до 110 человек. В среднем за день со всех площадок, охваченных строительством, самосвалами вывозится около 600 тонн грунта. Работа организована в режиме продленных смен.

Немаловажно и то, что для комфорта горожан зеленая зона на территории метростроя будет сохранена. Соответствующее поручение ранее дал Первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

«Рамки поставлены, требования нами соблюдаются. Взаимодействуем с Департаментом городского хозяйства и экологии, муниципальным предприятием «Спецремстройзеленхоз». Стараемся сохранить озеленение. Согласно достигнутой договоренности порядка 40 молодых деревьев уже пересадили. Есть ряд деревьев, которые изначально подпадали под вырубку. Приложив совместные усилия, мы определили механизмы работы, которые позволили и эти зеленые насаждения оставить на местах произрастания, обойтись без сноса», – добавил Иван Ляшенко.

По завершении всех работ благоустройство будет полностью восстановлено, в том числе вновь запустят систему автополива газонов, на тротуарах уложат плитку (после бережного демонтажа ее аккуратно складируют, чтобы исключить повреждения).

Баннеры с лозунгом «Неудобства временны, метро – навсегда» и «Стройка на время – метро навсегда» размещены на ограждениях всех строительных зон. Временные неудобства компенсируются, прежде всего, значительными преимуществами, которые появятся после ввода в эксплуатацию новой станции «Театральная». Добраться из отдаленных районов до центра города можно будет за считанные минуты. Интервал движения поездов сократится с 12-15 минут до 5-8 минут. Все это положительно повлияет и на транспортный трафик на городских наземных магистралях, а в дальнейшем даст новый стимул для усовершенствования маршрутной сети городского пассажирского транспорта и в целом развития транспортной инфраструктуры региональной столицы.