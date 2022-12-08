134

В ноябре 2022 года в России за месяц подешевело жилье в новостройках. Снижение стоимости стало рекордным с момента появления программы льготной ипотеки весной 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

За месяц средняя стоимость квадратного метра упала на процент. Эксперт уточнил, что показатель рос с января по апрель — в указанный период он увеличился на 10,9 процента, до 101,12 тысячи рублей за «квадрат». К августу цена снизилась почти до 98,9 тысячи рублей.

«Фактически сейчас средняя стоимость квадратного метра в новостройках вернулась на уровень цен апреля нынешнего года, если же оценивать прирост относительно декабря прошлого года, то он составляет 14,6 процента», — заявил Зайцев.