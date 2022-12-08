Я нашел ошибку
Главные новости:
Госпредприятие вернут на автобусные перевозки населения в Самаре
Госпредприятие вернут на автобусные перевозки населения в Самаре
В Самаре у Фабрики-кухни возводят огромный разноцветный куб
В Самаре у Фабрики-кухни возводят огромный разноцветный куб
В Самарской области успешно прошла испытание первая в регионе самовосстанавливающаяся ЛЭП
В Самарской области успешно прошла испытание первая в регионе самовосстанавливающаяся ЛЭП
АвтоВАЗ намерен выпустить в 2023 году чуть более 400 тыс. машин
АвтоВАЗ намерен выпустить в 2023 году чуть более 400 тыс. машин
В Самарской области дан старт региональной акции «Коробка новогоднего счастья»
В Самарской области дан старт региональной акции «Коробка новогоднего счастья»
Самарец оставил в подъезде велосипед и лишился его
Самарец оставил в подъезде велосипед и лишился его
Россияне рассказали, планируют ли путешествовать на Новый год
Россияне рассказали, планируют ли путешествовать на Новый год
70% работников Самарской области не ощущают угрозу увольнения
70% работников Самарской области не ощущают угрозу увольнения
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.94
0.03
EUR 65.9
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В ноябре 2022 года в России за месяц подешевело жилье в новостройках

8 декабря 2022 10:46
134
В ноябре 2022 года в России за месяц подешевело жилье в новостройках

В ноябре 2022 года в России за месяц подешевело жилье в новостройках. Снижение стоимости стало рекордным с момента появления программы льготной ипотеки весной 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

За месяц средняя стоимость квадратного метра упала на процент. Эксперт уточнил, что показатель рос с января по апрель — в указанный период он увеличился на 10,9 процента, до 101,12 тысячи рублей за «квадрат». К августу цена снизилась почти до 98,9 тысячи рублей.

«Фактически сейчас средняя стоимость квадратного метра в новостройках вернулась на уровень цен апреля нынешнего года, если же оценивать прирост относительно декабря прошлого года, то он составляет 14,6 процента», — заявил Зайцев.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 км дорог
8 декабря 2022  10:05
В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 км дорог
148
Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона.
7 декабря 2022  18:55
Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона
338
Стартовала регистрация на XXI Форум добровольцев Самарской области
7 декабря 2022  18:39
Стартовала регистрация на XXI Форум добровольцев Самарской области
366
Самарская область - среди лидеров в реализации национальных проектов и федеральных программ
7 декабря 2022  17:56
Самарская область - среди лидеров в реализации национальных проектов и федеральных программ
349
Программа догазификации в Самарской области станет бессрочной
7 декабря 2022  16:16
Программа догазификации в Самарской области станет бессрочной
335
Весь список