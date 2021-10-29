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В Волжском районе в микрорайоне «Кошелев» приступили к возведению физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом. Генеральным проектировщиком и подрядчиком объекта выступает компания ООО «АРГО».

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Согласно проекту, в двухэтажном здании общей площадью 1222,4 кв. метров будут располагаться универсальный спортивный зал размером 36 на 18 метров, раздевальные и душевые комнаты, тренажерный зал, административные кабинеты, технические и вспомогательные помещения. Кроме этого, предусмотрены мероприятия по доступности, включая безбарьерные зоны и лифт, для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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В настоящее время на объекте полностью завершено устройство котлована. Строители выполняют работы по возведению фундамента будущего комплекса. Параллельно в заводских условиях запущено производство металлоконструкций каркаса здания.

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Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2022 года, сообщает пресс-служба минстроя СО.

Фото: минстрой СО