В Ленинском районе Самары изымут земли под строительство метро

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полным ходом идет заготовка семенного материала сосны обыкновенной
В Самарской области полным ходом идет заготовка семенного материала сосны
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Еще 902 жителя Самарской области заболели коронавирусом
В Самарской области около 1500 беременных женщин сделали прививки от COVID-19
В Самарской области около 1500 беременных женщин сделали прививки от COVID-19
Дом в селе под Сызранью спасали от огня
Дом в селе под Сызранью спасали от огня
В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобусы только через переднюю дверь
В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобусы только через переднюю дверь
На Волге ищут загадочно исчезнувшую лодку
На Волге ищут загадочно исчезнувшую лодку
Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны
Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны
В Самарской области спасают канюка, получившего ожоги
В Самарской области спасают канюка, получившего ожоги
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.97
-0.92
EUR 83.84
-0.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Ленинском районе Самары изымут земли под строительство метро

2 декабря 2021 11:59
174
В Ленинском районе Самары изымут земли под строительство метро

В Ленинском районе Самары для строительства метро изымут земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости. Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд самарской области опубликовано 2 декабря на сайте горадминистрации.

Региональный минстрой приступил к выявлению лиц, чьи земли подлежат изъятию и опубликовал перечень кадастровых номеров, состоящий из 9 позиций. В большинстве случаев речь идет о небольших участках от 3 до 43 кв метров (на пересечении ул. Самарской и ул. Ярмарочной), на которых, согласно данным Публичной кадастровой палаты, находятся киоски или мини-павильоны.

Кроме того, в перечень вошли жилые дома с приусадебными участками, расположенные на ул. Самарской, 186 и 188.

В сообщении отмечается, что заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии, а также подать заявление об учете прав на участки и объекты недвижимости в министерство строительства (ул. Самарская, 146а, каб. 208, с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) в течение 60 дней со дня опубликования информации. Также в этот срок можно ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать земельные участки, подлежащие изъятию в минстрое, пишет Волга Ньюс.

"Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких участках объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты принадлежат на иных правах и права которых на участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРП, в течение 60 дней с момента публикации могут подать заявление об учете своих прав (обременений прав) на участки и (или) — объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса", — сказано в документе.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
29 ноября 2021, 13:00
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
Известно, что при безналичном расчете одна поездка будет стоить 32 рубля Транспорт
682
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
29 ноября 2021, 10:44
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
В настоящее время заканчивается развитие первой ветки. Транспорт
794
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
12 ноября 2021, 11:32
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
С пятницы, 12 ноября 2021 года, он начнет ходить до остановки «Стадион «Самара Арена». Транспорт
1616
В центре внимания
Еще 904 жителя Самарской области заболел коронавирусом
1 декабря 2021  13:34
Еще 904 жителя Самарской области заболели коронавирусом
599
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
1 декабря 2021  10:13
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
773
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
1 декабря 2021  09:46
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
429
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. 
30 ноября 2021  21:51
«Настоящая командная работа»: Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами
698
«Принятые поправки отражают мнение людей».
30 ноября 2021  16:25
Дмитрий Азаров: «Бюджет принят, впереди большая работа»
752
Весь список