В Куйбышевском районе Самары может появиться огромный жилой квартал

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В Куйбышевском районе Самары к 2037 году может появиться огромный макрорайон, который будет состоять из 19 кварталов.

Согласно данным застройщика, общая площадь возведенных объектов будет равна 185,33 гектара. Освоение территории будет вестись этапами по 6 микрорайонов. Там обещают сделать дома с переменной этажностью – от 7 до 25. По словам экспертов, это поможет снизить плотность расположения зданий. Всего жилого пространства на всех участках будет порядка 1 085 640 квадратных метров. Ожидается, что туда смогут заехать более 36 000 жителей.

Проект предусматривает и развитие социальной инфраструктуры. Так, на территории запланированы 5 детских садов на 330-350 мест каждый и две школы, которые смогут принять 4000 учеников. Кроме того, в макрорайоне ожидают появления двух поликлиник на 328 посещений в смену, а также физкультурно-спортивного учреждения площадью 19 150 квадратных метров. Территорию оборудуют и парковками, в том числе двухуровневыми паркингами, остановками в границах кварталов и дополнительными выездами, пишет ГТРК Самара.