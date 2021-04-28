В историческом центре Самары планируют возвести высотки

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Жителей Самары приглашают принять участие в публичных слушаниях. На них представят заявки бизнесменов и горожан на согласование отклонений от предельных параметров разрешенного строительства. Две касаются судьбы участков в историческом центре.

В частности, в районе пересечения улиц Буянова и Арцыбушевской планируют построить многоэтажки. Площадка участка составляет 4831 кв. метр.

Также многоэтажные дома собираются построить в соседнем квартале — в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова. Площадь участка составляет 2505 кв. метров.

— В границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова просят согласовать строительство домов высотой до 34 метров — примерно 9–10 этажей. На Буянова — Арцыбушевской также хотят сделать такую же многоэтажную застройку. Но оба участка попадают в границы исторического поселения и не проходят по действующим ограничениям. Поэтому заявители и попросили предоставить разрешения на условно-разрешенный вид использования земельных участков, — пояснил 63.RU руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Ознакомиться с материалами можно будет с 1 по 11 мая в департаменте градостроительства Самары (улица Галактионовская, 132, холл 1-го этажа). График работы: понедельник — четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, суббота, воскресенье — выходные дни. Свои предложения и замечания можно будет оставить в книге посетителей, пишет 63.ру.

Собрание назначили на 11 мая. Пройдет оно на улице Ново-Садовой, 20 — в актовом зале. Регистрировать участников начнут в 17:00. Начало — в 18:00.

— После публичных слушаний вопрос рассмотрит комиссия по землепользованию и застройке при главе Самары, — сказал Сергей Шанов.